Roma-Fiorentina | rossi e infortuni | Mou strappa il pari in 9 vs 11

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 dicembre 2023), 10 dicembre 2023 –1-1 all’Olimpico, partenza fulminante dei padroni di casa ma dura un solo tempo: lapareggia nel secondo e i gialloresistono in 9 dopo l’espulsione di Zalewski e Lukaku. I padroni di casa passano in vantaggio già al 5?: triangolazione di Krinstensen-Dybala-Lukaku, e il belga mette in rete con una potente testata. Lareagisce e al 17? Bonaventura serve Nzola ma il tu per tu con Rui Patricio si risolve a favore del portiere giallorosso. Uno a Dybala mette fuori gioco l’argentino, che esce al 25? sulle sue gambe ma zoppicando in favore di Azmoun. Lablinda la sua area, laprova a passare e tiene il possesso di palla ma senza esito. Al 42esimo ...