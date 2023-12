Roma-Fiorentina | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Altre News in Rete:

Dybala trascinatore della Roma: punta il bis contro la Fiorentina

Quello che adesso vuole riprendersi la squadra sulle spalle e portarla verso una vittoria fondamentale contro la, che consegnerebbe allail quarto posto solitario dopo la sconfitta ...

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini a centrocampo, davanti Lukaku e Dybala

Questa sera la Roma scende in campo e affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Le probabili formazioni dei quotidiani.

FIORENTINA, Stasera altro record: 60 partite in un anno

Come sottolineato nell'edizione oggi in edicola de La Nazione, dopo il primato di reti segnate in un anno, stasera contro la Roma la Fiorentina batterà un altro record della ...