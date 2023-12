Roma-Fiorentina LIVE 1-0 | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/24.1-0: sintesi e moviola 45’+4 -43? – Cross di Cristante che mette dentro per Azmoun sulpalo: colpo di testa e pallone che esce alto. 37? – Punizione della. Distanza in impossibile per Biraghi che però non riesce a far scendere il pallone che si spegne fuori. 34? – Lukaku ci riprova in ripartenza, ma Kayode, che in unmomento l’aveva ...