Roma-Fiorentina LIVE 1-0 | Dybala vicino al raddoppio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/24.1-0: sintesi e moviola 17? – Bonaventura serve Nzola, Rui Patricio in uscita la blocca in due tempi 13? – Occasione, cambio gioco su Zalewski che arriva in area e servein corsa da dietro: conclusione fuori di poco. 5? – GOL– Lukaku subito in gol, servito dal cross didi esterno va in incornata e insacca. 1? – inizia la partita. Migliore in campo: a fine ...