Roma-Fiorentina | la MOVIOLA LIVE | giallo per Zalewski

(Di domenica 10 dicembre 2023) La sfida dell'Olimpico tra, in scena alle 20.45, chiude la domenica della 15esima giornata di Serie A. Di seguito tutti...

Altre News in Rete:

Infortunio Dybala, esce scuotendo la testa: cosa è successo in Roma - Fiorentina

in ansia per l'ennesimo infortunio di Paulo Dybala , uscito e sostituito da Azmoun al 25' della sfida contro laall'Olimpico che aveva contribuito a sbloccare, servendo l'assist per ...

Napoli centrale nelle top 10 stazioni d'Europa: staccate le altre italiane

Napoli è settima con 86 punti, facendo meglio di Amsterdam, Parigi-Gare de Lyon, Oslo e Madrid. Le altre italiane sono molto distanziate: Roma Termini solo 16esima con 78 punti, Bologna Centrale ...

Serie A: Roma avanti sulla Fiorentina all'intervallo grazie a Lukaku

Si è concluso il primo tempo della sfida tra Roma e Fiorentina, posticipo domenicale della quindicesima giornata di Serie A. Al rientro negli spogliatoi i giallorossi conducono sui viola per 1-0 ...