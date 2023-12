RISULTATI | NXT DEADLINE 2023

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ultimo PLE dell’anno per la WWE e per il roster di NXT, un PLE utile a mettere le basi per il futuro con i due Iron Survivor Challenge math che permetteranno ai vincitori di avere una title shot ai titoli maschile e femminile. Oltre a questi due match peculiari si è arrivati alla resa dei conti tra Ilja Dragunov e Baron Corbin e Dirty Dom ha difeso il suo North American Championship contro Dragon Lee. Di seguito trovate idell’evento: Kick-off Single match: Axiom batte Nathan Frazier Main Card WWE NXT North American Championship: Dragon Lee batte Dominik Mysterio (c) (10:34) – CAMBIO TITOLO Women’s Iron Survivor Challenge Match: Blair Davenport 3 batte Fallon Henley 1, Kelani Jordan 0, Lash Legend 2, Tiffany Stratton 1 Singles Match: Carmelo Hayes batte Lexis King (11:13) Men’s Iron Survivor Challenge Match: Trick Williams 4 ...