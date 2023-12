Risse | vetri rotti e spray al peperoncino al raduno del trapper Medy Cartier | due feriti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilnon autorizzato da parte delEl Marbouh Ermedhi, in arteè finito in rissa. Due persone sono rimaste ferite e si è registrato anche uno svenimento, oltre che numerosi atti di vandalismo ai danni di un centro commerciale in provincia di Bologna. Ma facciamo ordine. A dare l’improvviso annuncio di un maxi ritrovo a Gran Reno di Casalecchio era stato lo stesso astista con una storia su Instagram in cui annunciava l’iniziativa. Accorsi in massa nella giornata di ieri, 9 dicembre, tra le centinaia di fan accorsi per sentire alcuni brani del cantante, ce n’erano alcuni che avevano tutt’altre intenzioni. Prima che iniziasse l’improvvisato live, ci sono stati diversi momenti di tensione tra i presenti in cui sono scattate diversee piccoli furti, oltre che l’uso di ...