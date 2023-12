Report stasera | anticipazioni puntata 10 dicembre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 10 dicembre 2023) Domenica 10, in prima serata su Rai3 torneràcon una nuova, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Ladidi, domenica 10, in onda su Rai 3 alle 21:20, affronta due temi di grande attualità: La corruzione nella politica italiana In un servizio realizzato da Luca Chianca e Alessia Marzi,indaga sulla corruzione nella politica italiana. Il servizio si concentra in particolare sul finanziamento ai partiti, che è stato abolito nel 2013.mostra come, in assenza di finanziamenti pubblici, i partiti si siano rivolti a donazioni private e al 2×1000 devoluto dai contribuenti. Questo ha creato un sistema di potere in cui i partiti ...