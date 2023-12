REPORT | RANUCCI FA TREMARE IL PD CON UN’INCHIESTA SUL BUSINESS DEI DIRITTI CIVILI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il conflitto di interessi in Parlamento non ha colore politico., uno degli ultimi fari in un’informazione in gran parte piegata al potente di turno, ne parla nella puntata in onda domenica 10 dicembre alle 20.55 su Rai3 e RaiPlay. Dopo l’inchiesta esclusiva sugli interessi del senatore Maurizio Gasparri nella cybersicurezza,torna con “Questione di Genere” di Lorenzo Vendemiale e Carlo Tecce che riguarda, stavolta, gli affari della sinistra sui. Il servizio svelerà le attività private di due volti di primo piano del Partito Democratico: da sempre in prima fila per la difesa dei, fuori dal Parlamento hanno fatto di questa nobile battaglia politica un. Secondo Dagospia si tratterebbe di noti parlamentari molto vicini ...