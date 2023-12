Renato Zero torna col suo miglior “Autoritratto”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 10 dicembre 2023) La calligrafia è purissima, è stato di parola. Non è dato sapere se questo “” fosse programmato o sia uscito per caso, figlio di momenti tenuti in dispensa o di un progetto più meditato, e non è importante scoprirlo: qui,propone 13 tracce solenni, che negli anni arrembanti, fra un Baratto e un Triangolo, avrebbero sciolto legioni di cuori, trasformandosi in classici istantanei. Sono canzoni epiche, più a fuoco che in passato, lui,, ha trovato due nuovi autori, Lorenzo Vizzini, già di felice scrittura sul precedente70, e l’insospettato Alterisio Paoletti, un nome che par de plume, ma è un maestro e direttore come serve aper arricchire un canzoniere che non finisce mai. Poi una Mariella Nava nella sua disinvolturae ...