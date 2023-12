Renato Zero | le frecciatine ad Amadeus | «Un santo che non fa grazie A Sanremo preferisco il casinò | non vinco nemmeno lì»

(Di domenica 10 dicembre 2023)è uno dei pilastri della musica italiana. Le sue canzoni sono poesie impresse nella memoria dei suoi “sorcini”, nome dei fan sempre molto appassionati, che lo seguono in ogni suo progetto. L’artista è stato ospite da Mara Venier per presentare il nuovo album e il tour in arrivo, ma ad aver colpito il pubblico di Domenica In è stata una risposta un po’ stizzita di, alla domanda sucontroè stato ospitato dalla sua amica storica Mara Venier dove ha ripercorso la sua vita, tra successi e piccoli aneddoti privati. Inevitabile la domanda su, alla quale, tuttavia, il re dei Sorcini ha risposto a tono, con un po’ di ironia che al ...

Altre News in Rete:

Elodie duetta con Annalisa nell'ultima data del tour al Forum di Assago - Il

Elodie ha portato sul palco Piero Pelù e Sfera Ebbasta , dopo gli ospiti degli altri concerti in giro per l'Italia, tra i quali, Giorgia e Marco Mengoni . Ma è il duetto con Annalisa che ...

Renato Zero, il coming out (mai fatto), moglie, carriera e controversie: chi è il celebre cantante e autore og ilmessaggero.it

Domenica In, anticipazioni della puntata di oggi: Mara Venier ospita Renato Zero La Gazzetta dello Sport

Renato Zero, dall'infanzia alla morte della mamma: il ricordo

Renato Zero ospite oggi nel salotto di Mara Venier per ripercorrere la sua carriera e presentare il suo ultimo album "Autoritratto". Un disco per lasciare traccia di tutte «di ...

Renato Zero a Domenica In, frecciatina ad Amadeus: «Un Santo che non fa grazie. A Sanremo preferisco il casinò». Poi ricorda la mamma

Renato Zero ospite oggi nel salotto di Mara Venier per ripercorrere la sua carriera e presentare il suo ultimo album "Autoritratto". Un disco per lasciare traccia di tutte «di ...