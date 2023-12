Renato Zero e il miracolo della mamma | Dopo la sua morte | sono riuscito a parlarle per sei minuti L' ho chiesto a Dio

Leggi su today

(Di domenica 10 dicembre 2023) "io l'ho avuta in casa finché mi è stato dato di tenermela. Negli ultimi due mesi dovemmo ricoverarla e da quel momento in poi non fece più ritorno a casa". Nell'ultima intervista rilasciata a Domenica Inha parlato del rapporto con l'adorataAda Pica, infermieri...