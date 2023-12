Reggiana-Brescia | Serie B | pronto il sorpasso dei padroni di casa? Probabili e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 dicembre 2023) LaB 2023/2024 prosegue la propria corsa affrontando la 16esima giornata di campionato, che si annuncia come sempre piena di equilibrio e decisamente incerta. La sfida nello specifico, in programma oggi con inizio alle ore 16:15, mette di fronte al Mapei Stadium di Reggio Emilia ladi Alessandro Nesta e ildi Rolando Maran. Di seguito le ultime dacon il pronostico, leformazioni e dove sarà possibile assistere in televisione alla partita cadetta.B: le ultime e il pronostico (Credit foto – pagina FacebookCalcio BSFC)Laè reduce dalla quinta sconfitta in campionato, quella subita sabato scorso nel 2-1 ...