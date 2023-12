Reddito di cittadinanza | i conti del fallimento | ogni contratto di lavoro è costato 22 milioni di euro

(Di domenica 10 dicembre 2023) «Non bastavano le truffe milionarie, adesso ildeldiviene certificato in maniera impietosa dal rapporto tra le risorse investite e i contratti dieffettivamente attivati. Si giunge così alla cifra impressionate di 34 miliardi dispesi per ildidal 2019 e di 1500 contratti sottoscritti grazie alle agevolazioni erogate. Insomma, agli italianidi22di». Lo dichiara il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon. Speranzon: “Suldiun disastro che porta la firma ...

