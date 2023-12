Rebecca Staffelli | figlia d’arte | “I pregiudizi sono umani | ma io conosco il mio percorso”

Leggi su blog.libero

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ospite per la prima volta a “Verissimo”,si racconta a tutto tondo, parlando anche delle molte critiche gratuite ricevute per la propria famiglia e il proprio cognome. Il padre è, infatti, Valerio, lo storico inviato di “Striscia la Notizia”, mentre la madre è Matilde Zarcone, che negli anni ’90 ha fatto parte del cast di “Buona Domenica”. “È normale sentire delle critiche, ma ioil mio”, spiega l’opinionista social del “Grande Fratello”. “Mi rendo conto che ilo sia difficile da allontanare, anche perché è umano: viene d’istinto pensare di una persona con un cognome famoso che svolga un determinato ruolo per il suo cognome appunto”. E aggiunge: “anche consapevole che non si possa piacere a tutti, però credo ...