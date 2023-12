Rassegne | “All Of Us Strangers” aprirà Capri | Hollywood

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 dicembre 2023) ‘All Of Us’ di Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal e Claire Foy inaugurerà ufficialmente mercoledì 27 dicembre, la 28ª edizione dell’International festival promosso con il sostegno del ministero della Cultura, della Regione Campania per il patrocinio dell’assemblea parlamentare del Mediterraneo, della città di, del Comune di, Croce Rossa e Nuovo Imaie, grande festa del cinema internazionale d’inverno attesa dalle major Usa in vista della ‘awards season’. Film drammatico trionfatore ai recenti British Independent Film Awards (Bifas) e premiato in vari festival nel mondo, potrebbe raccogliere alcune nomination agli Oscar 2024 per lo splendido cast e la fotografia di Jamie D. Ramsay. L’uscita nei cinema americani è fissata per il 22 dicembre, in Italia con il ...