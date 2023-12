Rambo 2 – La Vendetta | John Travolta doveva essere nel film?

Leggi su screenworld

(Di domenica 10 dicembre 2023)comparire in2 – Lapoiché era inizialmente previsto in quanto spalla semi comica del protagonista interpretato da Sylvester Stallone, avanzando su un approccio più smorzato e meno drammatico. Di2 – Lasi ricorda soprattutto il contributo di James Cameron alla sceneggiatura, con il cineasta canadese che lavorò al copione mentre stava scrivendo in contemporanea anche il primo Terminator e Aliens – Scontro finale. Un dettaglio meno noto è che, prima che lui partecipasse alla scrittura (dividendo il credit finale con Sylvester Stallone), la produzione aveva pensato a una struttura con echi del buddy movie, dando al protagonista una spalla per quando va in Vietnam a salvare i prigionieri di guerra. Per il ruolo fu fatto ...