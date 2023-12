Quiz Viola Come Il Mare | Indovina La Risposta Giusta!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Sei un fan della fictionIl? Saresti in grado di rispondere correttamente alsenza sbagliare una? Allora mettiti subito alla prova! La fiction italianaIlha riscosso un’enorme successo. I fan dell’attore turco Can Yaman e dell’attrice italiana Francesca Chillemi non vedono l’ora di vedereprosegue la storia tra i due protagonisti. Intanto abbiamo preparato 10 domande per te. Mettiti alla prova per capire quanto sei preparato sull’argomento! Chi è l’autrice del romanzo su cui si basa la serie “il”? a) Elena Ferrante b) Francesca Melandri c) Simona Tanzini d) Camilla Läckbergcorretta: c) ...