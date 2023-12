(Di domenica 10 dicembre 2023) A destra c'è chi esulta per avere affossato la commissione. Ma non c'è nulla da festeggiare Le esperte scelte dal ministro avrebbero dato un contributo all'educazione dei nostri figli

Altre News in Rete:

Marina, Donatella e il mostro di Modena

... l'omicidio digiovane segue di soli due mesi quello di Donatella Guerra, 22 anni, ritrovata ... insomma proprio persone importanti come quella che doveva incontrare l'ragazza, Marina. Solo ...

Questa è un'altra occasione persa. Evitare i confronti non è una vittoria ilGiornale.it

"Un'altra scuola", questa notte occupati nove licei a Roma - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Gli infermieri lanciano l’allarme: "Impreparati a un’altra emergenza"

Leto (Fp Cgil Asl Toscana centro): "Le carenze strutturali negli organici ci manderebbero in crisi". Il San Giuseppe deve pure fare i conti coi lavori di ristrutturazione: 21 posti in meno nel reparto ...

Livorno si fa più bella: prossime tappe via Grande e via Ricasoli

Livorno, 10 dicembre 2023 - Dopo il taglio del nastro in via Marradi, è iniziato il conto alla rovescia per l’avvio di altri importanti lavori di riqualificazione: quelli che riguardano via Grande "do ...