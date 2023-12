Quella sedia vuota che inchioda l' Iran

(Di domenica 10 dicembre 2023) A Oslo la consegna del Nobel per la Pace a Narges Mohammadi. Ma lei non c'è, è in carcere perché perseguitata dal regime. A ritirare il premio i figli gemelli, Kiana e Ali di 17 anni

Altre News in Rete:

