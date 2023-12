Quanto durerà la guerra Medio Oriente | la previsione di Israele

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 dicembre 2023) Potrebbero andare avanti ancora per altri due mesi gli intensi scontri nella Striscia di Gaza tra le forze israeliane e Hamas. Lo riportano fonti israeliane citate da Times of Israel che cita l'emittente pubblica Kan. Dopo tale periodo non ci sarà più alcun cessate il fuoco, dicono le fonti, con operazioni localizzate condotte da forze che rimarranno nelle vicinanze della Striscia. Nei prossimi due mesi ci saranno tentativi di portare avanti ulteriori accordi per rilasciare più ostaggi, affermano le fonti. Ad un certo punto nei prossimi due mesi,consentirà ad alcuni residenti di Gaza di tornare alle loro case, riferisce Kan, affermando che questa è «una richiesta degli Stati Uniti e anche una necessità operativa». Intanto mentre i combattimenti continuano, la metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame. Èafferma il ...