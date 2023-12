Quando l’università diventa incubo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 10 dicembre 2023) Oltre 7 universitari su 10 riconoscono di vivere eccessivamente la pressione generata dalle aspettative esterne rispetto agli obiettivi raggiunti. E per più della metà di loro – il 37% del totale – lo stress indotto è addirittura un “compagno di studi” quotidiano. Il motivo di un’ansia da prestazione così estesa tra gli studenti è dovuto al fatto che essa non viene generata solo dalle fonti più scontate, come appunto, la famiglia, ma anche dagli amici. A questi fattori si aggiunge altresì il mondo dell’informazione, fatto di storie di successo che, anziché motivare gli studenti, portano a scoraggiarli. Ansia, pressione, stress. Aspetti che portano gli studenti a trovare la soluzione nella la menzogna. Spesso restando vittime della stessa commettendo gesti estremi, visti come la sola via d’uscita da quella gabbia di bugie. Una gabbia dettata dal senso di fallimento e una piaga che ...