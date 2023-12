Quando le prossime gare di sci alpino? Coppa del Mondo in Italia! Orari Val Gardena e Val d’Isere | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dopo aver messo in archivio il weekend delladeldi sci2023-2024 è già tempo di pensare al prossimo in arrivo che aprirà una pagina amplissima diche ci condurrà fino alle vacanze di Natale. Ci sarà tanta Italia nellegiornate, con lo spettacolo che, come sempre, non mancherà. Il comparto femminile sarà di scena in Val, dando un cambio ideale al Circo bianco al maschile. Sulla pista denominata “Oreiller-Killy” saranno ancora le specialiste della velocità ad andare in scena con una discesa (sabato 16 dicembre) e il superG di domenica 17 dicembre. In poche parole Sofia Goggia ancora una volta capofila delle azzurre. Passiamo agli uomini che, invece, saranno impegnati in Val. Sullo splendido scenario della Saslong vedremo ...