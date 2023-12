Putin-Netanyhau | telefonata di 50 minuti Il premier israeliano | “I terroristi si arrendano” Hamas | “Nessun ostaggio tornerà vivo”

Leggi su firenzepost

(Di domenica 10 dicembre 2023) Mosca, secondo la Tass, si è detta "pronta a fornire ogni possibile assistenza per alleviare le sofferenze dei civili e far de-escalare il conflitto". Sia la Russia sia Israele, conclude la Tass, continueranno a "cooperare" per far evacuare i russi da Gaza e liberare gli ostaggi israeliani L'articolo proviene da Firenze Post.