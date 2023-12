Altre News in Rete:

Putin: "Il futuro della Russia dipende dai soldati impegnati al fronte" | Ucraina: "I russi attaccano Avdiivka nel Donetsk 24 ore su 24"

10 dic 10:20: "Ildipende dai soldati dell'operazione in Ucraina" Le truppe russe in prima linea nell'operazione militare speciale in Ucraina 'stanno combattendo per ildel loro ...

Guerra Ucraina, Putin: futuro Russia dipende da soldati. LIVE Sky Tg24

Putin: "Il futuro della Russia dipende dai soldati impegnati al fronte" | Ucraina: "I russi attaccano Avdiivka nel Donetsk 24 ore su 24" TGCOM

Ucraina, i fondi Usa bloccati e il piano di Putin: i perché del disperato appello di Zelenska. Oggi 100 missili dalla Russia

L'appello di Olena Zelenska «Se il mondo si stanca di aiutarci, ci lascerà semplicemente morire. Per noi è una questione vitale». A lanciare ...

Israele-Gaza, da Al-Sisi e Putin "impegno a lavorare insieme per cessate il fuoco"

Raid nella notte sulla Striscia. Colpiti obiettivi Hezbollah in Libano. Veto Usa all'Onu su cessate il fuoco a Gaza, Hamas: 'Decisione disumana'. Israele ringrazia gli Stati Uniti e attacca Guterres ...