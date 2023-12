Pua | Ardea Domani | “Cremonini alle persone con disabilità preferisce i nudisti”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 dicembre 2023)– “I toni autoincensatori, a tratti comici, con cui i consiglieri e le consigliere di maggioranza hanno salutato l’approvazione del PUA, giovedì in consiglio comunale, nascondono neanche troppo bene l’avversione dell’Amministrazioneper lecone più in generale la poca visione politica a cui ci ha abituato la destra ad”. A parlare sono i consiglieri diLuca Vita e Niko Martinelli. “Bocciato l’emendamento a cui abbiamo lavorato come gruppo di– proseguono -, che puntava a render strutturali le migliorie per garantire negli stabilimenti balneari un livello avanzato di accessibilità. Per permettere a cittadini e cittadine condi poter fruire ...