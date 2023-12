Proposta di matrimonio a Ballando per Simona Ventura – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 10 dicembre 2023) Terzi e18 In tv ha fatto di tutto ma così travolta dai sentimenti non l’avevamo mai vista. Stasera acon le stelle,ha ricevuto ladiin diretta. In seguito all’esibizione con Samuel Peron, avvenuta nell’ottava puntata dello show di Rai1, la conduttrice ha infatti ricevuto dal compagno Giovanni Terzi l’anello di fidanzamento, che suggella il loro amore.ha accettato di diventare sua moglie il prossimo 6 luglio. “Posso dire qualcosa? Questi mesi sono stati dei mesi, per me, entusiasmanti, faticosi, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista fisico, perché comunque è stato molto impegnativo. Mi sono trovato benissimo con tutti voi, con chi mi vuole più bene e chi mi vuole ...