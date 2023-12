Progetti della Linux Foundation si uniscono al COP28 per Mostrare l’Azione Open Source sui Goal di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

(Di domenica 10 dicembre 2023) Lasta svolgendo un ruolo cruciale nell’accelerare gli sforzi per raggiungere gli Obiettivi di(SDGs) dell’ONU. Hilary Carter, VP Ricerca & ComunicazioneRicerca, condivide entusiasmo per una nuova ricerca presentata al … ?

Altre News in Rete:

Calcio, il Genoa in affanno atteso a Monza in un match salvezza da non sbagliare

... già vincitricidecima edizione di SMARTcup Liguria, che hanno conquistato rispettivamente il primo premio per la categoria Industrial e tra i quattro miglioria livello nazionale per ...

L'architetto della pace. I miei progetti per l'integrazione traditi dall'intifada LA NAZIONE

"Altri progetti temporanei nella Darsena Pop Up" - "Altri progetti temporanei nella Darsena Pop Up" il Resto del Carlino

Chiaramonti: 3 milioni di euro per la realizzazione di opere strategiche

Il sindaco di Chiaramonti, Luigi Pinna, ha comunicato di aver ottenuto finanziamenti per 3 milioni di euro, a seguito della variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale, che permetteranno ...

Spopolamento a Nicosia, “invertire la tendenza con il turismo”

Nicosia, si sa, gode di una inflazione di associazioni. Tra quelle che lavorano a testa bassa per questo territorio e lo fa per passione c’è certamente “L’Asso d’Oro” che raccoglie diversi giovani e c ...