Probabili formazioni Inter-Real Sociedad | sesta giornata Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ledi, match dellae ultimadella fase a gironi di. Al Meazza si sfidano i nerazzurri e i baschi in una partita che vale il primo posto nel girone, con i padroni di casa di Inzaghi chiamati a vincere e gli spagnoli invece in grado di accontentarsi anche del pari. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di martedì 12 dicembre. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Fuori De Vrij, Dumfries e Pavard, dunque dietro scelte obbligate e Bastoni che rientra a sinistra. Davanti Thuram a far coppia con Lautaro. Ledi ...