Pro e contro dell’AI Act europeo I cinque punti di Sironi

(Di domenica 10 dicembre 2023) Primo: non c’è nulla di definitivo. È stato raggiunto un provisional agreement sull’intelligenza artificiale tra i negoziatori del Parlamentoe del Consiglio. Nelle prossime settimane proseguiranno i lavori a livello tecnico, dove si gioca la partita vera. Secondo: non si tratta di difendere i diritti delle persone ma è (quasi) esclusivamente competizione economica e geopolitica verso Stati Uniti e Cina. Il concetto di privacy è più presente nell’Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence emesso dal presidente statunitense Joe Biden il 30 ottobre scorso. Come ha scritto su X il commissarioper il Mercato interno, Thierry Breton, il provvedimento “è molto più di un regolamento, è un trampolino di lancio per le startup e i ricercatori dell’Unione europea per ...