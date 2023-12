Premierato | gli artefici di questa riforma prodigio si saranno chiesti perché cadono i governi?

(Di domenica 10 dicembre 2023) Da qualche settimana le testate nazionali sono infestate dalla notizia che il governo d’Italia ha finalmente estratto dal cilindro la granded’Italia che, una volta approvata, farà dell’Italia una grande nazione efficiente: ild’Italia. Motivo? Correggere l’architettura malriuscita del parlamentarismo italiano, che troppo spesso ha favorito la caduta di. In realtà chiunque abbia dedicato all’argomento un approfondimento ulteriore rispetto ai grugniti sconnessi esternati in proposito dai brillanti componenti del governo d’Italia, si sarà reso conto di alcune circostanze che fanno a pugni con tale tesi. Per esempio: – Il “” concepito dal governo d’Italia è un unicum sul piano internazionale. In genere questo può significare solo due cose: o è un’idea geniale e rivoluzionaria oppure è ...

