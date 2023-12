Premier League LIVE | Manchester City sotto a Luton! Altre due gare | poi Tottenham-Newcastle

Altre News in Rete:

Premier League LIVE: Everton - Chelsea e il Manchester City a Luton, poi Tottenham - Newcastle

Commenta per primo Giornata 16 di: tutti a caccia della strana coppia formata da Liverpool e Aston Villa, prima e seconda in classifica dopo le vittorie di ieri contro Crystal Palace e Arsenal. Alle 15 il Chelsea fa ...

Diritti tv, cosa c'è dietro l'ultima vendita della Premier League La Gazzetta dello Sport

Diretta Luton Town - Man. City (1-0) Premier League 2023 la Repubblica

È uno scambio equo | Salah, follia sotto l’albero: rompe col Liverpool e torna in Serie A per vincerla

Salah saluta il Liverpool e torna in Italia: l'ex Roma diventa merce di scambio. Una big italiana manderà un centrocampista in Premier League.

"Totale mancanza di rispetto": cos'è successo tra Diogo Dalot e Hojlund

Il momento è duro, durissimo. Sia per il Manchester United, che perdendo clamorosamente per 3-0 in casa contro il Bournemouth è ripiombato nella crisi, sia per Rasmus Hojlund, che in Premier League ...