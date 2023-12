Preferiscono passare alla cassa | bomba di Ruggeri sui colleghi | con chi ce l' ha

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dsua carrieramusica, passando per la nuova avventura su Rai2 con 'Gli occhi del musicista': Enricosi racconta a Francesca Fialdini nel corso di 'Da noi... a ruota libera', talk show della domenica pomeriggio di Rai1. L'artista torna su Rai2 nelle vesti da conduttore: "Racconto storie dei grandi della musica italiana: Toto Cutugno, Sergio Endrigo, Califano, Tenco... Porterò gli spettatori in viaggio con cantautori che hanno segnato la musica italiana. La sfida è quella di parlare di cultura facendo divertire e incuriosire il pubblico"., soffermandosi sul mestiere del cantautore, svela: "Penso che noi dobbiamo sempre un po' soffrire per scrivere canzoni. O quanto meno un po' esasperare, andare a solleticare paure e incubi. In realtà siamo sempre più allegri rispetto a quello che scriviamo". ...