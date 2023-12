Pompei | nuova scoperta | emerso il panificio-prigione

Leggi su 2anews

(Di domenica 10 dicembre 2023) All’interno delscoperto a, persone erano ridotte in schiavitù e asini venivano rinchiusi e sfruttati per macinare il grano necessario a produrre il pane. Un, a, dove persone ridotte in schiavitù e asini erano rinchiusi e sfruttati per macinare il grano necessario a produrre il pane. Un ambiente angusto e senza