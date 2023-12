Pnrr | evasione fiscale italiana nel mirino dell’Europa | cosa ci chiede Bruxelles

Leggi su quifinanza

(Di domenica 10 dicembre 2023) Uno degli impegni delè la riduzione dell’che in Italia, viene stimato, raggiunge la cifra monstre di quasi 90 miliardi l’anno. Il governo Meloni aveva chiesto di rivedere il tax gap, ma su questo punto l’Europa pretende risultati rapidi e incisivi.in Italia Il tax gap è la propensione all’in un sistema economico. Il parametro viene misurato sottraendo le tasse incassate da quelle attese. I quasi 90 miliardi evasi ogni anno (per la precisione 89,8 nel 2020 secondo l’ultimo report del quale il Fisco dispone di dati completi) riguardano 67,5 miliardi di tax gap a cui vanno a sommarsi circa 11 miliardi di contributi non pagati e altri 10 miliardi di imposte locali evase. In Italia, secondo i dati, vengono dichiarati ogni anno circa 913 ...