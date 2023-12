“Piedigrotta Bideri 2023” | protagonista Ernesto Nobili

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa chitarra nella canzone classica napoletana raccontata con una lezione-concerto. Saràildel secondo appuntamento di, in programma martedì 12 dicembre nella sala concerti Napulitanata alle ore 17.00 con ingresso gratuito. Richiamando le figure di grandi virtuosi come Eduardo Caliendo e Mario Gangi, il chitarrista e produttore partenopeo illustrerà con esempi pratici e descrizioni teoriche i diversi tipi di accompagnamento chitarristico che, nel corso del tempo, hanno contribuito a definire l’identità sonora del repertorio napoletano tradizionale. Momento centrale dell’evento sarà la presentazione live dell’album “suite” in cui...