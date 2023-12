Altre News in Rete:

Genova, torna 'Chiese in Musica' con un rinnovato programma di concerti

...di Sant'Anna e con il concerto di Natale del coro Soreghina dell'Associazione nazionale, ... Il ritrovo è fissato alle ore 10:15 presso l'ingresso del museo di[…] Agenda ...

Piazzale Alpini, recinzione soft e «portali mobili» per l'accesso L'Eco di Bergamo

Piazzale Alpini, decisa la recinzione con i cancelli. Ecco come sarà: i rendering Corriere Bergamo - Corriere della Sera

In piazza Duomo a Milano la cerimonia degli Alpini per i caduti

Questa mattina è iniziata con la cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo a Milano la cerimonia organizzata dall'Associazione Nazionale Alpini per i soldati caduti in guerra e in pace. (ANSA) ...

Gli alpini in Duomo per commemorare i caduti

Gli alpini si sono riuniti in piazza Duomo per la messa in ricordo dei soldati caduti. Il ritrovo in piazza della Scala alle 8.30 con l’Associazione nazionale alpini in testa al corteo con il vessillo ...