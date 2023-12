Pesante sconfitta per la Paperdi Caserta contro Legnano con il punteggio di 66 a 91

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiquella subita dallaal PalaJacazzi. Con la Sae Scientifica. Il riusltato finale è stato di 66 a 91, con i lombardi che hanno gestito la partita sin dal primo quarto senza permettere alla squadra di Ciro Dell’Imperio, nonostante il debutto di Donato Vitale, di provare a tornare a contatto anche per via delle brutte percentuali in attacco. L’inizio bianconero era stato anche incoraggiante, con la Juve che riusciva a rimanere in scia grazie ai canestri di Mehmedoviq, Butorac e Alibegovic (8-9 al 5’). Matrovava in Sacchettini lo sfogo ideale per l’attacco con i suoi centimetri e la sua mano morbida. Parziale di 2-10 in favore dei viaggianti che scappavano via sul 10-19 e mettono il punto esclamativo sul primo ...