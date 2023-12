Perugia ha vinto un' altra volta il Mondiale per Club di pallavolo

Leggi su agi

(Di domenica 10 dicembre 2023) AGI -si ripete e concede il bis nelperdimaschile. Per il secondo anno consecutivo la Sir Susa Vim hail torneo iridato. Nella finale odierna, in scena a Bangalore, in India, Simone Giannelli e compagni hanno piegato i brasiliani dell'Itambe' Minas col punteggio di 3-0 con parziali di 25-13, 25-21, 25-19. Per il team umbro allenato da Angelo Lorenzetti un altro trionfo, che fa il paio con quello ottenuto lo scorso anno in Brasile, in finale contro Trento. Nella finale per il terzo posto, poco prima, i giapponesi del Suntory Sunbirds hanno piegato per 3-2 (17-25 23-25 25-21 25-19 15-12) i turchi dell'HalkBank Ankara.