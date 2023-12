Perugia bis mondiale | batte l' Itambè Minas e si conferma campione

(Di domenica 10 dicembre 2023) La Sir Susa Vimha vinto per il secondo anno di fila ilper club di pallavolo: a Bangalore, in India, la squadra allenata da Angelo Lorenzetti si e' imposta agevolmente sui brasiliani dell'Itambe'per 3-0 (25-13, 25-21, 25-19).Si tratta del quarto trionfo di un'italiana...

