“Percorsi nelle Valli del Ben Vivere” | Ufita protagonista

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la prima tappa a Casalbore, il progetto “del Ben” arriva a Grottaminarda, in occasione delle celebrazioni per la “Festa di Santa Lucia” in programma il 13 dicembre presso il comune irpino. Un altro appuntamento all’insegna delle antiche tradizioni locali, che uniscono fede e folklore, contribuendo a creare quella commistione di valori che rappresenta l’elemento essenziale del “Ben” che il progetto intende riscoprire. Infatti, unendo tali aspetti della cultura materiale e immateriale locale, alle eccellenze che contraddistinguono il territorio, da quelle eno-gastronomiche a quelle storiche e fino alle naturalistiche, si intende creare i presupposti per il rilancio dell’economia locale attraverso il volano rappresentato dal turismo che, ...

