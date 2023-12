Perché Ue e Usa rafforzano la cooperazione cyber Lo spiega Paganini

Leggi su formiche

(Di domenica 10 dicembre 2023) Questa settimana l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (Enisa) e l’Agenzia statunitense per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (Cisa) hanno firmato un accordo di lavoro che riguarda temi quali la sensibilizzazione e la formazione in campo informatico, lo scambio di buone pratiche e la condivisione delle conoscenze per una consapevolezza comune della situazione. IlDialogue La firma è avvenuta in occasione del nonoDialogue tra Unione europea e Stati Uniti svoltosi a Bruxelles mercoledì e giovedì. Un’occasione in cui le due parti, come recita una nota condivisa, “hanno riaffermato il loro costante impegno per un Internet aperto, libero, interoperabile, sicuro e affidabile, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”. Unione europea e Stati Uniti hanno sottolineato il “forte partenariato ...