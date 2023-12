Perché serve una cittadinanza competente contro la disinformazioni cinese Scrive Angioli

Leggi su formiche

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il ruolo storico dell’Italia come partner transatlantico e membro fondatore dell’Ue l’ha resa un sostenitore della cooperazione internazionale e dei diritti umani. In particolare, l’Italia è stata in prima linea in importanti campagne globali – grazie in particolare al Partito Radicale Transnazionale di Marco Pannella – come la richiesta di una moratoria Onu sulla pena di morte e il contributo all’istituzione della Corte penale internazionale. Questa eredità sottolinea l’impegno dell’Italia nei confronti dei valori democratici e dello Stato di diritto. Tuttavia, i legami storici con il Partito Comunista Italiano, in particolare il suo picco nelle elezioni del 1976, hanno lasciato un impatto duraturo a livello nazionale e internazionale. Le dinamiche di quel periodo hanno influenzato in modo significativo il panorama politico italiano e hanno contribuito a creare un rapporto sfumato con ...