Perché i femminicidi non si contano

(Di domenica 10 dicembre 2023) «Approfondire i dati sulla violenza sulle donne mi ha sconcertato sia per quel che dicono i dati, ma anche di più per quanto pochi siano. L’istituto europeo per l’uguaglianza di genere compila un indice omonimo per ogni paese sull'educazione, la partecipazione al mondo del lavoro, il reddito, eccetera. Come immaginate i paesi nordici sono più egalitari, i meridionali meno. Ma in quell’indice, la violenza non viene presa in considerazione, testuale: “Non esistono dati sulla violenza di genere comparabili a livello europeo“»