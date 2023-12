Per il secondo anno consecutivo Perugia è campione del mondo di volley

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il cuore verde dell’Umbria finisce sul tetto del. . La squadra guidata in regia da Simone Giannelli, e allenata da Angelo Lorenzetti, ha travolto per 3-0 i brasiliani dell’Itambè Minas (25-13 25-21 25-19). Netta la vittoria a Bangalore, dove si è tenuto il primo Mondiale per club indiano. Un torneo che le squadre italiane stdominando negli ultimi anni, con i successi di(2022 e 2023), Civitanova (2019) e Trento (2018). Dei brasiliani del Sada Cruzeiro l’ultima edizione recente non vinta da un’italiana, nel 2021. Lorenzetti ha schierato un sestetto con Giannelli regista, Semeniuk opposto, Herrera e Plotnytskyi schiacciatori, Flavio e Solè centrali, Colaci libero. Lasciando in panchina colossi come Leon, Russo e Ben Tara. Il polacco Kamil Semeniuk ha realizzato 14 punti di cui 1 a muro e 1 al servizio, mentre l’ucraino ...