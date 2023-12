Paura ad Anzio Colonia | accoltellato un 40enne | è caccia agli aggressori | al via le indagini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 dicembre 2023), aggressione e accoltellamento a un uomo di 40 anni. Origine straniera, ma residente nel Comune: èaggredito nella notte. Ore 5.00, un nuovo giorno sta per affacciarsi nella quotidianità di tutti, ma ili devono fare i conti con qualcosa di diverso. Aggressione in piena regola con relativo accoltellamento. Coinvolto un, origini marocchine, residente in Italia.in corso, aveva precedenti penali L’uomo secondo le ricostruzioni avrebbe avuto precedenti penali. Si registra un vero e proprio agguato in viale Marconi. La ...