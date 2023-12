Patierno | “Non c’è partita migliore per trovare il gol”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto"Sono contento per il gol, ci voleva. Per un attaccante non c'èdove poter esultare". Parla così il match winner, Cosimo. "Ho sempre dato tutto, poi può capitare di sbagliare un gol ma non significa essere scarsi. Le responsabilità mi piacciono. Mi è scattata quella scintilla – afferma l'attaccante – La cosa più importante è aver dato continuità al risultato di domenica. Siamo arrivati con la consapevolezza che fosse difficile ma da grande squadra siamo stati bravi a soffrire".