Pasquale La Rocca in imbarazzo a Ballando si copre | “Mostrato le grazie”

Leggi su biccy

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ancora una volta Wanda Nara eLahanno dato spettacolo acon le Stelle. Nella prima parte della puntata di ieri sera i due nei panni di Catwoman e Batman hanno ballato sulle note di Creep dei Radiohead e la moglie di Icardi ha leccato il volto al suo maestro, che era fasciato in una tutina aderentissima. Subito dopo l’esibizione il ballerino si è sistemato la tuta e si è presentato davanti ai giurati.Lae la reazione al commento di Mariotto. Dopo i complimenti di Zazzaroni, Canino e Lucarelli è stata la volta di Guillermo Mariotto, che si è concentrato sul look del 34enne: “All’inizio quando lui è apparso sembrava più Dart Fener, la morte nera, piuttosto che Batman. Poi però togliendosi il resto…mio Dio come gli sta bene quella bella tutina“. Wanda Nara ha subito ...