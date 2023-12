“Partorita da una mia parente…” Simona Ventura | la confessione dolorosa sulla figlia Caterina Il dramma in diretta a Ballando

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 10 dicembre 2023)con le stelle, la rivelazione di. La conduttrice senza alcun filtro nel corso della messa in onda del programma della timoniera Milly Carlucci. Al centro dell’attenzione la storia di, la terzadi. La, com’è noto, è anche mamma di Niccolò, 24 anni e di Giacomo, 23 anni, nati dal matrimonio con il suo ex Stefano Bettarini. La fine della relazione con Bettarini è sopraggiunta nel 2008, poi nella vita diè arrivato Giovanni Terzi, in coppia acon la ballerina professionista Giada Lini. Ladi. ...