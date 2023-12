Parolo | «Inter tra le top mondiali Più forti vedo solo due squadre!»

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dopo la vittoria dei nerazzurri in-Udinese, l’ex centrocampista della Lazio Marcoha analizzato il momento dell’in diretta su DAZN. SQUADRA – Nel post partita di-Udinese, analizzando la partita, l’ex calciatoreha detto: «Questo è un momento dove fisicamente e mentalmente la squadra dell’sta molto bene. Ha trovato la solidità del gruppo nei giocatori. Archiviata la qualificazione agli ottavi di Champions League, si è potuta concentrare maggiormente sul campionato. In questo momento hanno uno stato di forma tra le prime in Europa. Piùdeli nerazzurriil Manchester City e il Real Madrid».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

